《全球汇市》欧元徘徊于两个月低点，走势依然艰困

“若美元进一步升值，应该会让联邦公开市场委员会(FOMC)更不想升息，”该银行欧洲外汇策略主管Ulrich Leuchtmann在晨间报告中指出。“然而，市场参与者已经不再真的预期美国利率在可预见的未来会明显调升。”

其他货币受到的影响程度不一。瑞郎兑美元大跌，因市场预期，如果欧洲央行降息，瑞士央行将不得不在负值水准进一步调降瑞士利率。

瑞典克朗兑欧元亦没有得到什么提振，反映出瑞典通胀及政策情势大致跟随欧元区而动。

澳元及新西兰元兑欧元及美元皆大幅上扬，反映全球股市的多头气氛。澳元兑美元上涨近1%至0.7278美元。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1130 1.1106 +0.22 -7.99 1.2097

美元/日圆 120.33 120.66 -0.27 +0.54 119.68

欧元/日圆 133.95 134.06 -0.08 -7.47 144.77

美元/瑞郎 0.9715 0.9727 -0.12 -2.27 0.9941

英镑/美元 1.5398 1.5392 +0.04 -1.12 1.5573

美元/加元 1.3081 1.3087 -0.05 +12.59 1.1618

澳元/美元 0.7266 0.7204 +0.86 -11.04 0.8168

新西兰元/美元 0.6812 0.6787 +0.37 -12.63 0.7797

欧元/瑞郎 1.0815 1.0808 +0.06 -10.07 1.2026

欧元/英镑 0.7226 0.7214 +0.17 -6.82 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4135 9.3835 +0.32 -0.58 9.4688

美元/挪威克朗 8.2931 8.2923 +0.01 +10.99 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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