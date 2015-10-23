路透调查：日本通胀和产出数据料疲弱，令将召开的央行会议阴云密布

根据调查，9月求才求职比可能增至1.24，料创下1992年1月的1.25以来最高水准。8月的求才求职比为1.23。

9月失业率可能持平于8月的3.4%。

调查也显示，9月家庭支出增长较上年同期增长1.2%，连续第二个月成长，8月为增长2.9%。

总务省将于10月29日GMT 2330公布核心CPI、就业数据与家庭支出数据，央行则将于之后几个小时宣布利率决议。

周三公布的9月零售销售料将显示同比增长0.4%，连续第五个月增长，但较8月的增长0.8%放缓。