路透调查：日本通胀和产出数据料疲弱，令将召开的央行会议阴云密布

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
根据调查，9月求才求职比可能增至1.24，料创下1992年1月的1.25以来最高水准。8月的求才求职比为1.23。
9月失业率可能持平于8月的3.4%。
调查也显示，9月家庭支出增长较上年同期增长1.2%，连续第二个月成长，8月为增长2.9%。
总务省将于10月29日GMT 2330公布核心CPI、就业数据与家庭支出数据，央行则将于之后几个小时宣布利率决议。
周三公布的9月零售销售料将显示同比增长0.4%，连续第五个月增长，但较8月的增长0.8%放缓。
消息人士表示，日本央行在下周政策会议上将调降本财年经济及通胀展望，但明年的预估只会微调，这或许会让央行将很快进一步宽松货币政策的预期降温。 (完) (编译 高琦/刘秀红/陈宗琦；审校 蔡美珍/张明钧/李春喜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”