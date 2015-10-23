路透伦敦10月23日 - 以下为IRONFX GLOBAL分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：周四重挫，因欧洲央行总裁德拉吉表示，有必要在12月政策会议上重新检讨货币政策宽松的程度。他也提到，昨天有讨论进一步调降存款利率议题。欧元/美元在他发表这些言论后大跌，跌破始于8月5日低点的上行支撑线，触及略低于支撑关卡1.1085美元的支撑位。我认为短线前景偏空，如果明显跌破1.1085，将测试下一个支撑1.1020，这里也是8月18与19日的低点。不过观察短线摆动点(oscillator)，我认为在空头重掌大局之前，可能将出现一波反弹修正的信号。相对强弱指标(RSI)已在低于30的区域落底，目前指向上行；而平滑异同移动平均线(MACD)尽管仍低于零与虚线(trigger line)，但显示开始筑底迹象。整体来看，只要欧元/美元在1.0800的关键支撑与1.1500的心理区域之间交投，我仍然会维持中性立场。我要看到再度升穿1.1500，才会假设整体前景回归正向。下档方面，若跌破1.0800关卡，则整体趋势可能偏向负面。

英镑/美元：昨天上涨，因英国零售销售数据表现优于预期，并且再度勉力触及1.5500美元的心理区域。不过之后下跌，并触及1.5370美元左右的支撑。即使四小时图上没有明显的趋势结构，短线摆动点为接下来的波浪可能趋于上升提供了证明。RSI由上档支撑线反弹，目前可能朝50这道线前进。而MACD显示在零线略下方筑底的信号。如果明显升破1.5415美元，可能就能确认偏多趋势，可能开启再度测试1.5500美元附近的心理关卡之路。在日线图上，汇率在80日的指数移动均线的位置上下摆动。有鉴于此，加上目前没有明显的趋势架构，就这个货币对的整体展望而言，我仍维持“观望”立场。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1130 1.1106 0.22 -7.99 1.2097

美元/日圆 120.36 120.66 -0.25 0.75 119.68

欧元/日圆 133.96 134.06 -0.07 -7.76 144.77

美元/瑞郎 0.9716 0.9727 -0.11 -2.26 0.9941

英镑/美元 1.5397 1.5392 0.03 -1.13 1.5573

美元/加元 1.3080 1.3087 -0.05 12.59 1.1618

澳元/美元 0.7266 0.7204 0.86 -11.03 0.8168

新西兰元/美元 0.6813 0.6787 0.38 -12.62 0.7797

欧元/瑞郎 1.0817 1.0808 0.08 -10.05 1.2026

欧元/英镑 0.7228 0.7214 0.19 -6.80 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4129 9.3835 0.31 0.04 9.4688

美元/挪威克朗 8.2914 8.2923 -0.01 11.05 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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