欧洲汇市：英镑兑欧元持稳，上日创2009年以来最大单日涨幅

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
亚洲盘初，英镑兑欧元升至一个月高点0.72005英镑，随后小幅回落至0.7221英镑。
“市场原本认为欧洲央行的措辞不会那么有前瞻性，该行暗示12月可能不仅会扩大(量化宽松)，而且还会调降存款利率--这显然对欧元不利，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)的10国集团外汇研究负责人Valentin Marinov说。
“加上英国零售销售数据表现强劲，这凸显出英国国内需求的弹性不容质疑。之前几个月的零售销售数据均令人失望。”
在零售销售数据公布后，英镑兑美元 触及一个月高点，升至1.5510美元，但周四稍晚受到欧元兑美元下跌的拖累。欧元兑美元周五日内涨0.1%至1.5409。
投资者接下来将转向英国数据，以期从中寻找英国经济表现的线索，此外还关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)的政策会议，试图搜寻有关美联储何时开始升息的信号。英国央行料将追随美联储收紧政策。
“本周剩余时间没有重要数据公布，定于下周公布的GDP数据将是主要经济事件，”花旗的外汇策略师Josh O'Byrne。“在该数据公布前，欧元/美元走势可能是影响英镑的最大因素。”(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/汪红英；审校 蔡美珍/李春喜)
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