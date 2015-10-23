欧洲汇市：英镑兑欧元持稳，上日创2009年以来最大单日涨幅

亚洲盘初，英镑兑欧元升至一个月高点0.72005英镑，随后小幅回落至0.7221英镑。

“市场原本认为欧洲央行的措辞不会那么有前瞻性，该行暗示12月可能不仅会扩大(量化宽松)，而且还会调降存款利率--这显然对欧元不利，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)的10国集团外汇研究负责人Valentin Marinov说。

“加上英国零售销售数据表现强劲，这凸显出英国国内需求的弹性不容质疑。之前几个月的零售销售数据均令人失望。”

在零售销售数据公布后，英镑兑美元 触及一个月高点，升至1.5510美元，但周四稍晚受到欧元兑美元下跌的拖累。欧元兑美元周五日内涨0.1%至1.5409。

投资者接下来将转向英国数据，以期从中寻找英国经济表现的线索，此外还关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)的政策会议，试图搜寻有关美联储何时开始升息的信号。英国央行料将追随美联储收紧政策。

“本周剩余时间没有重要数据公布，定于下周公布的GDP数据将是主要经济事件，”花旗的外汇策略师Josh O'Byrne。“在该数据公布前，欧元/美元走势可能是影响英镑的最大因素。”(完)

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