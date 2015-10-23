东南亚股市：收高，欧洲央行宽松政策暗示提振信心

“投资者将此解读为，这可能是货币决策当局仍忧心整体经济疲弱的信号，而且联邦公开市场委员会(FOMC)在下周的会议上，可能确认是否进一步推迟计划中的升息，”新加坡Net Research Asia在报告中表示。

报告也称美股也为东南亚股市带来支撑，但涨势料有限，因为企业营收与经济疲弱的不确定性犹在。

新加坡股市 上涨1%，至逾两个月高点，菲律宾股市 跳涨1.7%，同样达到两个月高位。

越南股市 在热络的交投中上升1.1%，至8月12日以来最高位，银行与地产类股领涨。

泰国股市 因假期休市。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 354.77 4.69 +1.34 -13.63 410.77

马来西亚 1710.93 5.84 +0.34 -2.86 1761.25

印尼 4653.15 68.58 +1.50 -10.98 5226.95

菲律宾 7236.38 118.60 +1.67 +0.08 7230.57

越南 601.74 6.66 +1.12 +10.28 545.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

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