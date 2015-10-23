东南亚股市：收高，欧洲央行宽松政策暗示提振信心

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“投资者将此解读为，这可能是货币决策当局仍忧心整体经济疲弱的信号，而且联邦公开市场委员会(FOMC)在下周的会议上，可能确认是否进一步推迟计划中的升息，”新加坡Net Research Asia在报告中表示。
报告也称美股也为东南亚股市带来支撑，但涨势料有限，因为企业营收与经济疲弱的不确定性犹在。
新加坡股市 上涨1%，至逾两个月高点，菲律宾股市 跳涨1.7%，同样达到两个月高位。
越南股市 在热络的交投中上升1.1%，至8月12日以来最高位，银行与地产类股领涨。
泰国股市 因假期休市。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 354.77 4.69 +1.34 -13.63 410.77
马来西亚 1710.93 5.84 +0.34 -2.86 1761.25
印尼 4653.15 68.58 +1.50 -10.98 5226.95
菲律宾 7236.38 118.60 +1.67 +0.08 7230.57
越南 601.74 6.66 +1.12 +10.28 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 郑茵/陈宗琦; 审校 张明钧/李春喜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”