中国证券：证监会将持续对操纵证券市场等各类违法违规保持高压态势

路透北京10月23日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，日前，证监会对在主要发生在股市异常波动期间的12宗操纵证券市场案件调查、审理完毕，该12宗案件已进入告知程序。下一步，证监会将采取专项执法与常规案件相结合的执法方式，对各类违法违规保持高压态势。

他并称，部分操纵案件还伴随信息披露等其他违法违规行为。当事人通过滥用交易规则，以不正当手段干扰和影响市场机制和作用的正常发挥，对证券市场起到了助涨助跌的作用，加剧了股市的异常波动。 针对近期部分地方原油交易平台异常活跃，致使投资者亏损严重。邓舸表示，下一步，证监会将继续会同相关单位，持续督导各省级政府切实落实属地管理责任，采取有效措施引导商品类交易场所真正回归到现货市场，并支持公安机关依法查处打击。（完） (发稿 张晓翀；审校 黄凯)