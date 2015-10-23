表格：台湾9月M2年增率升至6.50%%，因放款与投资增加

路透台北10月23日 - 台湾央行周五公布，9月货币总计数M2年增率上升至6.50%，主要因银行放款与投资成长增加。

台湾央行经济研究处副处长吴懿娟表示，9月M2年增率上升，除银行放款与投资增加外，另一因素是外资净汇入24.7亿美元。

〞9月的M1B年增率超越M2年增率，这对台湾股市资金动能还是有帮助的。〞吴懿娟说。

她并称，至9月底台湾全体货币机构外汇存款较上月增加308亿台币，余额达到44,935亿台币，主要是厂商和民众预期美国将升息，看升美元，持有美元意愿提高，厂商在收到美元货款时存放在美元存款。

2015年央行M2年增率目标区间仍维持在2.5-6.5%不变。

货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款。

M2 M1B

2015年

9月 6.50 6.62

8月 6.01 5.86

7月 6.06 5.66

6月 6.53 6.09

5月 6.81 6.18

4月 6.53 5.58

3月 6.57 5.87

2月 6.51 6.12

1月 5.86 5.03

2014年

12月 5.85 6.90

11月 5.22 6.95

10月 4.98 7.18

9月 5.31 7.36

8月 5.64 7.56

7月 5.63 7.65

6月 5.74 7.46

5月 5.91 8.14

4月 6.24 9.10

3月 5.89 8.87

2月 5.61 8.63

1月 5.97 9.93

2013年

12月 5.75 8.50

11月 6.05 8.85

10月 5.99 8.58

9月 5.54 8.05

8月 5.41 8.31

7月 5.42 8.63

6月 4.82 7.89

5月 4.32 7.04

4月 3.71 5.72

3月 3.78 6.03

2月 3.53 5.66

1月 2.99 3.97(完)