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亚洲 | 2015年 10月 23日 星期五 17:55 BJT

企业并购：台湾永丰金旗下证券以5.85亿港币收购东盛控股及旗下子公司

路透台北10月23日 - 台湾中小型金控--永丰金控 旗下永丰金证券周五公布以总额约3.75亿台币收购在台湾的东亚证券，并透过海外子公司以总额约5.85亿港币现金收购东盛控股及其辖下子公司。

永丰金证券新闻稿并指出，东亚证券及东盛控股皆为香港东亚银行的全资附属公司。

永丰金证券表示，合并东亚证券将有助提高复委托业务市占率等；收购以股票经纪与融资为核心业务的东盛控股则可强化香港子公司永丰金证券(亚洲)在香港财富管理业务在地化经营。

永丰金证券并购东亚证券合并基准日暂定为2016年3月31日。另永丰金证券(开曼)控股收购东盛控股后，将更名为永丰金证券(经纪)有限公司，交割基准日暂定为2016年3月1日，此合并及收购案仍待呈报主管机关核准后生效。(完) (记者 詹静宜 审校 黄凯)

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