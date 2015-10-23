亚洲橡胶：TOCOM期胶上涨结束五日连跌，因股市走强

“日经指数走强及日圆的下跌给市场带来支撑，”东京一位交易员称。

日本股市周五收高，此前欧洲央行总裁德拉吉暗示，新的刺激举措可能最早在12月推出，给高风险资产带来提振。

美元兑日圆 触及一个月高位120.99。日圆走软使得以其他货币购买日圆计价资产的成本下降。

“经过此前连续五个交易日的下跌以及周末临近，一些投资者也在寻找逢低买入的机会，”该交易员称。

上海期交所交投最活跃的1月期胶 上涨95元人民币，收于每吨11,310元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)11月期胶 最新报每公斤126.0美分，涨1.2美分。(完)

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CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红；审校 张荻)