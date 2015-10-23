马来西亚期市：棕榈油期货下跌近2%，受马币上涨及需求放缓拖累

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
其成交量为35,389口，每口25吨。与常见的日均成交量35,000口基本一致。
马币 周五与印尼卢比 均走高，因欧洲央行对最早今年12月推出更多刺激措施保持开放态度 ，推动全球高风险资产上涨。
马币走强导致使用其他货币者购买马来西亚棕榈油的成本上升。
“棕榈油价格的下滑可能会带来一些买兴，但与此同时，马币的走势却起不到帮助，”吉隆坡一位交易商称。
“即便需求放缓，投资者也没绝望到抛售的地步，”他表示。
美国12月豆油合约 亚洲尾盘涨0.1%，大连商交所1月豆油合约 跌0.4%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红；审校 张荻/张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”