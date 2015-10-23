马来西亚期市：棕榈油期货下跌近2%，受马币上涨及需求放缓拖累

其成交量为35,389口，每口25吨。与常见的日均成交量35,000口基本一致。

马币 周五与印尼卢比 均走高，因欧洲央行对最早今年12月推出更多刺激措施保持开放态度 ，推动全球高风险资产上涨。

马币走强导致使用其他货币者购买马来西亚棕榈油的成本上升。

“棕榈油价格的下滑可能会带来一些买兴，但与此同时，马币的走势却起不到帮助，”吉隆坡一位交易商称。

“即便需求放缓，投资者也没绝望到抛售的地步，”他表示。

美国12月豆油合约 亚洲尾盘涨0.1%，大连商交所1月豆油合约 跌0.4%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红；审校 张荻/张涛)