加股业绩：汤森路透第三季净利润2.93亿美元，高于预期

路透10月23日 - 新闻及资讯公司--汤森路透 周五公布，尽管外汇因素导致营收下滑，但第三季获利好于预期，并确认了全年业绩预期。

第三季净利润2.93亿美元，或每股盈余0.36美元，上年同期分别为2.5亿美元和0.28美元。

经特殊项目调整后，每股盈余为0.52美元。此前汤森路透I/B/E/S所调查分析师的平均预期为每股盈余0.49美元。

当季金融与风险业务当季营收15.1亿美元，除欧洲、中东和非洲外，该业务在所有区域实现销售净利，连续第六个季度实现销售净利。此项业务为金融服务公司提供新闻与分析服务。