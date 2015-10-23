国际油市：亚洲柴油裂解价差仍然持稳，中国柴油库存下降

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡10月23日 - 亚洲柴油裂解价差周五继续持稳，但业内消息人士称，由于中国柴油库存下降，而且俄罗斯出口量降低，柴油裂解价差有望上升。
据新华社的报导，截至9月底，中国柴油库存较前月下降15.68%，创纪录最高降幅，而当月正是秋收和捕鱼旺季。
不过海关数据显示，中国9月柴油出口量也创下纪录最高。
俄罗斯能源部数据及路透计算结果显示，俄罗斯9月柴油出口量较前月下降4.6%。
消息人士称，韩国较高的产能利用率以及马来西亚的现货供应，令亚洲柴油裂解价差上涨空间受限。
韩国SK Innovation称，其位于蔚山和仁川的原油蒸馏装置(CDU)第三季平均开工率89%，高于前季的84%。
招标方面的消息，马来西亚国家石油公司(Petronas)求售24万桶含硫10ppm柴油，船期11月9-11日。招标截至10月26日，投标有效期当日截止。
新加坡现货市场上无交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红；审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”