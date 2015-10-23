国际油市：亚洲柴油裂解价差仍然持稳，中国柴油库存下降

路透新加坡10月23日 - 亚洲柴油裂解价差周五继续持稳，但业内消息人士称，由于中国柴油库存下降，而且俄罗斯出口量降低，柴油裂解价差有望上升。

据新华社的报导，截至9月底，中国柴油库存较前月下降15.68%，创纪录最高降幅，而当月正是秋收和捕鱼旺季。

不过海关数据显示，中国9月柴油出口量也创下纪录最高。

俄罗斯能源部数据及路透计算结果显示，俄罗斯9月柴油出口量较前月下降4.6%。

消息人士称，韩国较高的产能利用率以及马来西亚的现货供应，令亚洲柴油裂解价差上涨空间受限。

韩国SK Innovation称，其位于蔚山和仁川的原油蒸馏装置(CDU)第三季平均开工率89%，高于前季的84%。

招标方面的消息，马来西亚国家石油公司(Petronas)求售24万桶含硫10ppm柴油，船期11月9-11日。招标截至10月26日，投标有效期当日截止。

新加坡现货市场上无交易达成。(完)

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