国际油市：亚洲燃料油裂解价差下滑，供应依然充足

路透新加坡10月23日 - 亚洲180-cst燃料油裂解价差周五小跌至每桶贴水8.37美元，结束此前四日连涨局面，因供应依然充足。

交易商称，尚无迹象表明，针对卖家的市场基本面短期内将出现改善，毕竟销售有限而亚欧多数地区炼厂维持较高开工率。

韩国SK Innovation称，其位于蔚山和仁川的原油蒸馏装置(CDU)第三季平均开工率89%，高于前季的84%及上年同期的77%。

Hyundai Oilbank和S-Oil的炼厂也都以满负荷或接近最大产能运行。

新加坡现货交易方面，嘉能可继续在新加坡现货市场大规模出售。已向兴隆售出一批380-cst燃料油，11月7-11日装船，每吨230.50美元。

嘉能可本月至今已出售约32万吨燃料油，约占到总交易量的三分之一。

摩科瑞以每吨贴水4美元向维多公司出售一批180-cst燃料油，船期11月13-17日。(完)

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