国际油市：亚洲燃料油裂解价差下滑，供应依然充足

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡10月23日 - 亚洲180-cst燃料油裂解价差周五小跌至每桶贴水8.37美元，结束此前四日连涨局面，因供应依然充足。
交易商称，尚无迹象表明，针对卖家的市场基本面短期内将出现改善，毕竟销售有限而亚欧多数地区炼厂维持较高开工率。
韩国SK Innovation称，其位于蔚山和仁川的原油蒸馏装置(CDU)第三季平均开工率89%，高于前季的84%及上年同期的77%。
Hyundai Oilbank和S-Oil的炼厂也都以满负荷或接近最大产能运行。
新加坡现货交易方面，嘉能可继续在新加坡现货市场大规模出售。已向兴隆售出一批380-cst燃料油，11月7-11日装船，每吨230.50美元。
嘉能可本月至今已出售约32万吨燃料油，约占到总交易量的三分之一。
摩科瑞以每吨贴水4美元向维多公司出售一批180-cst燃料油，船期11月13-17日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红；审校 张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”