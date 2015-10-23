全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船运费下滑

路透10月23日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五下跌，因海岬型船运费下降。

乾散货运价指数下跌12点，或1.53%，报774点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌51点，或3.37%，报1,461点。该指数在本周稍早攀升。日均获利下跌364美元，报10,555美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌2点，或0.29%，报683点。日均获利下降16美元，至5,469美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌3点，至362点，超灵便型船指数 下跌1点，报648点。(完)