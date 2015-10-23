芝加哥期市：小麦期货涨跌互见，近月合约因美元上涨而下跌

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥10月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五涨跌互见，交易商表示，美元走强使本已十分疲弱的美国小麦出口前景更加黯淡，拖累近月小麦合约下跌。
多数远月合约小幅上涨，因有一些周末回补空头。
美元 周五上涨至两个月高位，此前中国意外降息降准，令人担心主要小麦进口国中国的经济成长。美元上涨，使美国小麦对海外买家来说相对更昂贵。
美国小麦出口商近几个月的出口订单寥寥，因为来自黑海地区国家的小麦售价较低，且供应充足。
预报美国大平原将有更多降水，将提升主要冬麦种植地区的土壤湿度，消息加重了小麦市场的利空基调。
本周，指标CBOT-12月软红冬麦下跌0.4%，为连续第三周下跌。
CBOT-12月小麦期货 跌1/4美分，结算价报每蒲式耳4.90-1/2美元。
今日CBOT小麦期货预估成交量为116,363口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。