芝加哥期市：小麦期货涨跌互见，近月合约因美元上涨而下跌

路透芝加哥10月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五涨跌互见，交易商表示，美元走强使本已十分疲弱的美国小麦出口前景更加黯淡，拖累近月小麦合约下跌。

多数远月合约小幅上涨，因有一些周末回补空头。

美元 周五上涨至两个月高位，此前中国意外降息降准，令人担心主要小麦进口国中国的经济成长。美元上涨，使美国小麦对海外买家来说相对更昂贵。

美国小麦出口商近几个月的出口订单寥寥，因为来自黑海地区国家的小麦售价较低，且供应充足。

预报美国大平原将有更多降水，将提升主要冬麦种植地区的土壤湿度，消息加重了小麦市场的利空基调。

本周，指标CBOT-12月软红冬麦下跌0.4%，为连续第三周下跌。

CBOT-12月小麦期货 跌1/4美分，结算价报每蒲式耳4.90-1/2美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为116,363口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)