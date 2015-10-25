重温稿-美国债市：中国降息降准提振美国公债收益率，但本周周线几无变动

* 中国出台经济刺激计划

* 美股大涨

* 市场风险意愿增强，损及公债市场

路透纽约10月23日 - 美国公债收益率周五跳涨，指标10年期美债收益率涨至两周高位，此前中国在不到一年内第六次降息，此举并扶助燃点全球股市上涨。

中国央行周五晚间宣布，下调基准利率0.25个百分点，同时下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。

中国第三季经济跌破七，凸显中国决策者面对棘手的经济问题。

中国央行宣布降息降准，且周四欧洲央行暗示准备扩大刺激计划，扶助提振亚洲和欧洲股市的表现。追踪45个国家股市走势的MSCI全球股市指数 上涨约1%。

美股周五劲升，由科技股大涨推动，而美国公债和其他最高评级公债价格下跌。

“这是风险意愿增强的走势，”Federated Investors策略师和投资组合经理Donald Ellenberger说，“通常，风险意愿上升，避险公债市场下跌。”

指标10年期美国公债 价格跌18/32，收益率尾盘报2.08%，盘中升至10月9日来最高2.099%。

美国30年期公债 价格下挫26/32，收益率报2.90%，盘中升至2.93%高位。

包括五年期公债在内的较短期公债价格都下跌。路透数据显示，五年期公债 价格尾盘下滑10/32，收益率报1.41%。

在下周可能惊动市场的美联储政策会议前，公债市场在本周的交易日有升有跌，令本周周线几无变动。10年期美国公债收益率报2.08%，上周五最终报2.02%。

-----------------------1925 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-31/32 (-03/32) 0.641

五年期公债 99-26/32 (-10/32) 1.413

10年期公债 99-08/32 (-17/32) 2.085

30年期公债 99-16/32 (-25/32) 2.900(完)

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