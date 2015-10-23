加拿大股市：收升且本周涨1.4%，因Valeant反弹和金融股走坚

路透多伦多10月23日 - 加拿大主要股指周五上涨，扶助本周录得1.4%的升幅，因受重创的Valeant Pharmaceuticals International Inc股价反弹，且一系列金融股和材料股也上涨。

Valeant 收涨6%，公司将在周一反驳对其刻意抬高营收的指责。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨75.55点，或0.54%，报13,953.66点。10大类股中有七种上涨。

Avenue Investment Management联席投资组合经理Bryden Teich称，中国放宽政策和美国科技公司业绩良好均扶助市场人气。