加拿大股市：收升且本周涨1.4%，因Valeant反弹和金融股走坚

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透多伦多10月23日 - 加拿大主要股指周五上涨，扶助本周录得1.4%的升幅，因受重创的Valeant Pharmaceuticals International Inc股价反弹，且一系列金融股和材料股也上涨。
Valeant 收涨6%，公司将在周一反驳对其刻意抬高营收的指责。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨75.55点，或0.54%，报13,953.66点。10大类股中有七种上涨。
Avenue Investment Management联席投资组合经理Bryden Teich称，中国放宽政策和美国科技公司业绩良好均扶助市场人气。
全球最大金属消费国中国降息降准以刺激经济，消息提振加拿大的材料股劲涨4.4%。金融股攀升1.8%，能源股跌1.9%，因油价下跌。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。