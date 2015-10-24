中国新债：招商局月底拟发5亿短融，为境外非金融企业首只公开发行熊猫债

路透上海10月24日 - 继国际性商业银行在中国境内市场发行熊猫债启航之后，招商局集团(香港)有限公司公告称，计划于10月30日在银行间市场簿记建档发行总额5亿元人民币短期融资券,期限一年。这成为首笔境外非金融企业公开发行的熊猫债。

刊登在上海清算所的公告并称，本次批准发行的总额度为30亿元，募集资金将归集至发行人开设的NRA账户，拟全部用于补充公司下属子公司的流动资金。

本期短期融资券由中信证券 和招商银行 担任联席主承销商，不设担保。

该债缴款日和起息日均为11月2日，发行期限为10月30日-11月2日。经中诚信国际综合评定，招商局集团(香港)有限公司的主体信用等级为AAA，本次短期融资券的信用等级为A-1。经中债资信评估公司评定，公司主体信用等级-本币为AAA，主体信用等级-外币为AAA。

今年9月29日，中银香港 和汇丰香港成功发行首笔三年期各10亿元熊猫债，票面利率为3.5%，标志着国际性商业银行在中国银行间债券市场发行人民币债券正式启航。