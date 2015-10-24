中国新债：青岛市定向发行34亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

路透上海10月24日 - 中国青岛市区财政厅周五稍晚公告，采用定向承销方式发行了总额34亿元人民币的地方政府债，其中一般债券22.102亿元，专项债券11.898亿元；各期限利率均较下限上浮15%。

此次定向发行的一般地方债期限包括三年、五年、七年和10年四种，中标利率分别为3.22%、3.37%、3.57%和3.55%，发行规模依次为2.2102亿元、6.6306亿元、6.6306亿元和6.6306亿元。

专项债为五至10年三个期限，中标利率与一般债相同。发行规模依次为5.949亿元、2.3796亿元和3.5694亿元。

从此前已公布的地方债定向发行情况来看，除河北省首批定向债持平或贴近下限，上海和厦门上浮8%-10%外，其他省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%附近居多。

定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)

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here (发稿 吴芳；审校 林高丽)