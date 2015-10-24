中国能源：八大石化项目落户河北曹妃甸，总投资560亿元--新华

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海10月24日 - 新华社周六报导称，从河北省唐山市曹妃甸区政府了解到，来自北京、天津、河北等地的八个化工项目正式与曹妃甸签约，投资总额达到560亿元人民币。
报导指出，石化产业是曹妃甸发展的重要产业之一。2014年9月，国家发改委和工信部联合印发《石化产业规划布局方案》，将曹妃甸列为国家七大石化产业基地之一，明确提出“优化京津冀地区石化产业布局，建设河北曹妃甸石化产业基地”。
据介绍，截至去年底，曹妃甸石化产业基地已累计投入资金152.31亿元。目前，共推进重点项目23个，总投资1,814.6亿元。(完)
(发稿 吴芳; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”