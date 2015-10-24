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亚洲 | 2015年 10月 24日 星期六 20:55 BJT

中国能源：八大石化项目落户河北曹妃甸，总投资560亿元--新华

路透上海10月24日 - 新华社周六报导称，从河北省唐山市曹妃甸区政府了解到，来自北京、天津、河北等地的八个化工项目正式与曹妃甸签约，投资总额达到560亿元人民币。

报导指出，石化产业是曹妃甸发展的重要产业之一。2014年9月，国家发改委和工信部联合印发《石化产业规划布局方案》，将曹妃甸列为国家七大石化产业基地之一，明确提出“优化京津冀地区石化产业布局，建设河北曹妃甸石化产业基地”。

据介绍，截至去年底，曹妃甸石化产业基地已累计投入资金152.31亿元。目前，共推进重点项目23个，总投资1,814.6亿元。(完)

(发稿 吴芳; 审校 林高丽)

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