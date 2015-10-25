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亚洲 | 2015年 10月 25日 星期日 09:48 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月23日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 75.62 +4.63 +6.52 4919760

京东 27.10 +0.90 +3.44 17484764

新浪 47.15 +0.57 +1.22 885316

搜狐 45.35 +0.35 +0.78 386836

网易 141.60 +2.40 +1.72 832540

百度 157.60 +4.10 +2.67 4210026

台湾

台湾积体电路 22.47 -0.04 -0.18 3116275

联电 1.93 +0.01 +0.52 212148

日月光 6.12 +0.21 +3.55 689089

硅品精密 6.96 +0.32 +4.82 1418821

和信超媒体 0.57 -0.01 -1.07 39630

友达 2.97 +0.01 +0.34 423096

中华电信 31.12 -0.04 -0.13 50802

台湾国际航电 35.40 +0.34 +0.97 1027856

香港

中国移动 61.29 +0.50 +0.82 168949

中国联通 12.88 -0.08 -0.62 177035

中国电信 53.58 +0.01 +0.02 22817

中芯国际 4.73 -0.03 -0.63 3182

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 0

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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