《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月23日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 75.62 +4.63 +6.52 4919760
京东 27.10 +0.90 +3.44 17484764
新浪 47.15 +0.57 +1.22 885316
搜狐 45.35 +0.35 +0.78 386836
网易 141.60 +2.40 +1.72 832540
百度 157.60 +4.10 +2.67 4210026
台湾
台湾积体电路 22.47 -0.04 -0.18 3116275
联电 1.93 +0.01 +0.52 212148
日月光 6.12 +0.21 +3.55 689089
硅品精密 6.96 +0.32 +4.82 1418821
和信超媒体 0.57 -0.01 -1.07 39630
友达 2.97 +0.01 +0.34 423096
中华电信 31.12 -0.04 -0.13 50802
台湾国际航电 35.40 +0.34 +0.97 1027856
香港
中国移动 61.29 +0.50 +0.82 168949
中国联通 12.88 -0.08 -0.62 177035
中国电信 53.58 +0.01 +0.02 22817
中芯国际 4.73 -0.03 -0.63 3182
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 0
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”