全球汇市：最近一周投机客美元净多仓降至15个月低位--CFTC/路透

路透10月23日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客减持美元多仓，净多仓规模降至15个月低位。

10月20日止当周，美元净多仓降至133.2亿美元，为2014年7月中以来最低；也是投机客连续第三周削减美元多仓。此前一周美元净多仓为189.7亿美元。

做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之，做空的话则是押注该币种将下滑。

欧洲央行总裁德拉吉在周四的会议上给出偏温和的利率前景暗示。就在此次会议前，美元兑欧元一直难以走高，尽管美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能很快升息。

美联储上月称由于全球不确定性而维持利率不变，这一决定损及美元。此前，美国即将升息的预期令美元受益。

周五根据CME Group FedWatch，利率期货显示市场预期美联储明年3月升息，机率为60%。

欧洲央行周四暗示进一步宽松后，美元大涨。此波涨势前，美元指数 自8月初以来累计下跌3.3%。

以兑美元空仓看，所有其他货币均出现改善。例如，最近一周英镑从净空仓7,527口转变为净多仓7,537口。欧元净空仓规模降至62,566口。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

10月20日当周 前一周

多头仓位 48,747 38,004

空头仓 52,386 51,836

净仓位 -3,639 -13,832

欧元(125,000欧元为1口)

10月20日当周 前一周

多头仓位 76,291 71,132

空头仓位 138,857 151,708

净仓位 -62,566 -80,576

英镑(62,500英镑为1口)

10月20日当周 前一周

多头仓位 53,477 44,765

空头仓位 45,940 52,292

净仓位 7,537 -7,527

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

10月20日当周 前一周

多头仓位 11,997 10,863

空头仓位 11,372 13,215

净仓位 625 -2,352

加元(100,000加元为1口)

10月20日当周 前一周

多头仓位 31,368 28,207

空头仓位 58,480 62,156

净仓位 -27,112 -33,949

澳元(100,000澳元为1口)

10月20日当周 前一周

多头仓位 43,295 42,266

空头仓位 81,707 75,971

净仓位 -38,412 -33,705

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

10月20日当周 前一周

多头仓位 19,447 18,344

空头仓位 15,688 17,652

净仓位 3,759 692

(完)