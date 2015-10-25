金砖国家：10月23日股汇市收盘纵览

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透10月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月23日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报868.56点，上涨1.21%。
中国股市：沪综指收升1.3%，中小盘个股持续活跃激发市场人气
中国汇市：人民币尾盘放量拉涨收升，疑似干预之手指向中间价高开
香港股市：恒指收涨1.3%，追随全球及中国股市涨势
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巴西股市：受中国放宽货币政策消息推动上涨，银行股和矿业公司淡水河谷(Vale) 支撑大盘，后者可以从中国对大宗商品的需求中直接受益。指标股指Bovespa指数 收报47,596.588点，下跌0.37%。
巴西汇市：小幅走强，此前中国放宽货币政策以支撑国内放缓的经济。雷亚尔兑美元 收报3.8895/06，上日收报3.9045/75。
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南非股市：指标Top-40指数 收报48,799.45点，上涨2.06%；大盘综合指数 收报54,298.41点，上涨1.88%。
南非汇市：兰特兑美元跌逾1.9%至三周半低位，因美国升息几率增加
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印度股市：当日收高，且连续第四周周线上涨，追随国际市场走势，此前欧洲央行周四暗示准备挹注更多刺激措施。BSE指数 收报27,470.81点，上涨0.67%；NSE指数 收报8,295.45点，上涨0.53%。
印度汇市：卢比兑美元 收报64.825/64.835，上日收报65.1225/1325。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报872.86点，上涨1.41%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报473.64点，上涨1.55%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报62.38，升值0.34%；卢布兑欧元 报68.7,升值1.23%。(完)
(整理 郑茵 审校 王兴亚)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”