美国FED：主席叶伦将在12月3日国会联合经济委员会发表证词陈述

路透华盛顿10月24日 - 美国国会联合经济委员会发言人周六表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦将在12月3日该委员会发表证词陈述。

“主席叶伦按计划将于12月3日周四上午在联合经济委员会召开的听证会上发表证词陈述，”该委员会的发言人Kristine Michalson在电子邮件中称。

美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)将在下周召开政策会议，但料不会决定升息。

经济分析师预计12月升息的可能性更大，但利率期货市场走势暗示明年才会采取行动。(完)