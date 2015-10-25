美国FED：主席叶伦将在12月3日国会联合经济委员会发表证词陈述

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透华盛顿10月24日 - 美国国会联合经济委员会发言人周六表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦将在12月3日该委员会发表证词陈述。
“主席叶伦按计划将于12月3日周四上午在联合经济委员会召开的听证会上发表证词陈述，”该委员会的发言人Kristine Michalson在电子邮件中称。
美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)将在下周召开政策会议，但料不会决定升息。
经济分析师预计12月升息的可能性更大，但利率期货市场走势暗示明年才会采取行动。(完)
(编译 王兴亚；审校 郑茵)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。