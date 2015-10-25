更正-日本个股：东芝将以约1.65亿美元将图像传感器业务出售给索尼--消息

(更正：标题中应为东芝将业务出售给“索尼”，非出售给“东芝”)

路透东京10月26日 - 了解情况的消息人士周六表示，东芝 即将把旗下图像传感器业务出售给索尼 ，作价约200亿日圆(1.6468亿美元)，这是该公司今年稍早宣布的重组计划的组成部分。

东芝正在进行重组，今年公司被揭露出回溯至2008/09会计年度虚增利润13亿美元。

图像传感器用于数码相机和智能手机，是东芝系统LSI半导体事业部的一部分。多位消息人士透露，东芝计划出售在日本南部大分的图像传感器工厂，并完全撤出传感器业务。消息人士拒绝透露身份。

消息人士还表示，出售工作可能很快完成。

东芝公司一位人士在记者询问时表示，公司正在对系统LSI以及分立半导体业务进行多种考虑，争论还在进行中。

索尼的一位官员拒绝置评。

在会计丑闻后执掌公司的东芝会长兼代理社长室町正志承诺将重组低盈利的业务部门。

日本经济新闻在周六稍早报导称，这项图像传感器业务出售交易将是重组工作的开始。

索尼已经在图像传感器市场占据主导低位，其产品用于中国小米手机和印度Micromax InformatixIPO-MINF.NS所产手机。(完)