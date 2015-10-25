汽车产业：通用汽车与工会谈判的最后期限为周日夜间，罢工威胁迫近

路透底特律10月24日 - 美国汽车工人联盟(UAW)以周日夜间作为最后期限，要求通用汽车 同意一份新的四年期合同，使该公司在美国的业务面临罢工威胁。

当前的合同将于美东时间周日23:59(周一0359GMT)到期，届时UAW可能要求在通用汽车工作的5.27万名工会成员离开工作岗位。不过，如果工会的谈判代表确信磋商有所进展，这个截止期限也可以推后。

通用汽车和UAW自7月以来一直在谈判，最近几天更是加紧协商以达成协议。该工会与菲亚特克莱斯勒(Fiat Chrysler Automobiles NV) 已经谈妥新的劳动合同，并将于周一生效。福特汽车(Ford Motor) 则尚未与该工会组织展开密切磋商。

通用汽车在声明中回应说：“我们正在与他们合作以解决问题，仍致力于得到一份对员工和公司都有利的协议。”(完)