全球航运：波罗的海交易所网站开始发布中国宁波出口集装箱运价指数

路透伦敦10月23日 - 伦敦波罗的海贸易海运交易所和中国国有宁波航运交易所周五宣布，双方将在集装箱运价指数方面展开合作，为前者首次涉足货运市场的这一领域。

两家交易所称，作为第一步，由宁波航运交易所编制的海上丝路宁波出口集装箱运价指数(NCFI)将在波罗的海交易所官方网站正式发布。

波罗的海交易所发言人称，将与宁波航交所在集装箱运价指数方面展开进一步合作。

波罗的海交易所执行长Jeremy Penn在另外场合表示，此次合作突显出“与中国市场的联系较以往更加紧密”。

该交易所自1744年成立以来就成为全球航运信息的汇聚中心，到目前为止，其每日发布的干散货和油轮运输市场基准运费指数被用于贸易和航运合同的结算，同时也提供用于航运衍生品市场的数据。

位于浙江省的宁波是全球最大的港口之一，每年货物吞吐量超过2,000万标准箱(TEU)。

宁波航交所从2011年成立开始就着手研究集装箱指数，并在2013年9月11日发布了海上丝路宁波出口集装箱运价指数。

交易所总经理董善华表示，希望通过和波交所的这次合作，可以扩大产品知名度，使之为全球企业服务。(完)