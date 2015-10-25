欧洲个股：瑞信执行长称当前调整计划完成后会有进一步重组--报导

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透柏林10月23日 - 瑞士Finanz und Wirtschaft报纸周五引述瑞士信贷 执行长Tidjane Thiam的话报导称，瑞信在实施当前收缩投行业务和削减成本的计划后，可能面临更多的结构性调整。
瑞信是瑞士第二大银行。该行本周表示，计划面向投资者筹资60亿瑞郎(61亿美元)，同时收缩投行部门并裁员。
在接受报纸采访被问及现有调整之后是否有进一步重组措施时，Thiam回答称，“我们要分为两步走，一是成长壮大、增加获利，惟此才能有余力去干其他事情，舍此没有其他办法”。
另外，Thiam表示，瑞信在瑞士国内的银行业务上市后，他不计划出售该部门。(完)
(编译 王兴亚；审校 郑茵)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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