澳新经济指标预测--10月26日-11月2日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
10月26日当周
10月26日(一)
2145 新西兰进口(亿新西兰元) 9月 -- 47.7
出口(亿新西兰元) -- 37.3
贸易收支(亿新西兰元) 逆差8 逆差10.35
截至9月的一年 -- 逆差33.31
10月27日(二)
暂无重要数据公布
10月28日(三)
0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第三季 +0.6% +0.7%
(较上年同期) +1.7% +1.5%
央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.5%
(较上年同期) +2.5% +2.4%
央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.6%
(较上年同期) +2.4% +2.2%
2000 新西兰央行利率决定 -- 2.75% 2.75%
10月29日(四)
0030 澳洲出口价格 第三季 -- -4.4%
进口价格 -- +1.4%
2145 新西兰建筑许可 9月 -- -4.9%
10月30日(五)
0000 新西兰NBNZ企业展望指数 10月 -- -18.9%
企业自身活动指数 -- +16.7%
0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第三季 -- +0.3%
(较上年同期) -- +1.1%
0030 澳洲民间部门信贷 9月 -- +0.6%
房屋信贷 -- +0.6%
11月2日当周
11月1日(日)
2230 澳洲AIG制造业指数 10月 -- 52.1
11月1-2日
2330 澳洲TD-MI通胀指标 10月 -- +0.3%
11月2日(一)
0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 9月 -- +2.3%
0030 澳洲建筑许可 9月 -- -6.9%
民间建筑许可 -- +4.9%
(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”