德国加快出台应对难民流入的新规

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林10月26日 - 德国政府一名高级官员周五称，德国政府正在出台应对难民危机的措施，时间比之前预想的要早，这将让加速驱逐程序最早下周开始。

德国预计今年将有超过80万移民流入该国，是欧盟国家中最多的。德国采取新措施的目的是更好地应对创纪录的移民到来以及遏制难民流入。

新规意在加速对来自东南部欧洲移民的避难和驱逐出境程序，从而专注于来自叙利亚、伊拉克和阿富汗这些战乱国家的难民。

德国总理默克尔的幕僚长Peter Altmaier称，新规可能比之前预计的11月1日更早实施。

“这将是个好信号，”他对ARD电视台说道。“我们希望今年更好、更快地将被拒绝的申请人驱逐出境。”（完）