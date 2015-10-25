日韩经济指标预测--10月26日-11月2日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月26日当周 10月26日(一) 2100 韩国消费者信心指数 10月 -- 103 10月27日(二) 2350 日本零售销售(较上年同期) 9月 +0.4% +0.8% 10月28日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买入4,915 外国投资日本股票(亿日圆) -- 卖出293 2350 日本工业生产初值 9月 -0.5% -1.2% 一个月预估 -- +0.1% 两个月预估 -- +4.4% 10月29日(四) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 11月 -- 70 2300 韩国工业生产(较上年同期) 9月 -- +0.3% (较前月) -- +0.4% 服务业产出 -- +0.4% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 9月 +1.2% +2.9% (较前月) +0.3% +2.5% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 9月 -0.2% -0.1% 全国整体CPI -- +0.2% 东京地区核心CPI(较上年同期) 10月 -0.1% -0.2% 东京地区整体CPI -- -0.1% 2330 日本求才求职比 9月 1.24 1.23 失业率 3.4% 3.4% 10月30日(五) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 9月 -- -15.6% 房屋开工(较上年同期) +6.6% +8.8% 11月2日当周 11月1日(日) 0000 韩国出口(较上年同期) 10月初值 -- -8.4% 进口(较上年同期) -- -21.8% 贸易收支(亿美元) -- 顺差89.0 2300 韩国经常账收支(亿美元) 9月 -- 盈余84.1 11月2日(一) 0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 10月 -- 52.5 0140 韩国日经/Markit制造业PMI 10月 -- 49.2 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 -- -0.2% (较上年同期) -- +0.6% (完)