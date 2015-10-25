全球金属：智利铜业委员会下修2015年智利铜产量预估至568万吨

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透圣地亚哥10月23日 - 智利铜业委员会(Cochilco)今年第四度下修2015年智利铜产量预估，周五预估今年铜产量为568万吨。
该委员会7月时原预估智利今年铜产量料为588万吨，1月时预估为600万吨。
主要买家中国需求低迷，令铜价维持在低档，导致矿企推迟新项目并且裁员；与此同时，一连串自然灾害及劳工纠纷亦对产出造成伤害。
智利铜业委员会并下修今明两年铜价预估，分别为每磅2.53美元和2.50美元。该委员会7月时原本预估2015年铜价为2.77美元。(完) (编译 张若琪 审校 李婷仪)
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路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。