全球金属：智利铜业委员会下修2015年智利铜产量预估至568万吨

该委员会7月时原预估智利今年铜产量料为588万吨，1月时预估为600万吨。

主要买家中国需求低迷，令铜价维持在低档，导致矿企推迟新项目并且裁员；与此同时，一连串自然灾害及劳工纠纷亦对产出造成伤害。

智利铜业委员会并下修今明两年铜价预估，分别为每磅2.53美元和2.50美元。该委员会7月时原本预估2015年铜价为2.77美元。(完) (编译 张若琪 审校 李婷仪)