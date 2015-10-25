瑞士利率：金融市场监管局主管称，低利率环境或持续数十年--报载

路透苏黎世10月25日 - 一家瑞士报纸周日引述该国金融管理机构主管的讲话称，瑞士的低利率环境可能持续数年，甚至数十年。

“低利率的情况可能不会只持续几年，而是数十年，”瑞士金融市场监管局(FINMA)负责人Mark Branson对瑞士报纸Schweiz am Sonntag表示，“银行与保险业有必要具备在这样环境下生存的能力。”

Branson表示，低利率令银行与保险业的基本假定产生疑问，而这也是他最担心的问题。

“这是历史上绝无仅有的环境，”他表示，“这一阶段持续越久，也就越难以在利率重新变得有吸引力时脱离这样的环境。”

当被问及低利率将持续数十年的问题时，他表示，“我是说：可能。这并非不可能，日本即为一例。时间回到1990年代，当时没有人能断定今天日本的利率还是这么低。”