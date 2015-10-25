瑞士利率：金融市场监管局主管称，低利率环境或持续数十年--报载

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透苏黎世10月25日 - 一家瑞士报纸周日引述该国金融管理机构主管的讲话称，瑞士的低利率环境可能持续数年，甚至数十年。
“低利率的情况可能不会只持续几年，而是数十年，”瑞士金融市场监管局(FINMA)负责人Mark Branson对瑞士报纸Schweiz am Sonntag表示，“银行与保险业有必要具备在这样环境下生存的能力。”
Branson表示，低利率令银行与保险业的基本假定产生疑问，而这也是他最担心的问题。
“这是历史上绝无仅有的环境，”他表示，“这一阶段持续越久，也就越难以在利率重新变得有吸引力时脱离这样的环境。”
当被问及低利率将持续数十年的问题时，他表示，“我是说：可能。这并非不可能，日本即为一例。时间回到1990年代，当时没有人能断定今天日本的利率还是这么低。”
他引用监管机关对银行与保险公司的压力测试结果说明，瑞士金融业总体上已经为经受冲击做好了充分的准备。“但当前的经济环境存在巨大挑战，这也是显而易见的事。”(完)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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