版本:
中国
市场报道 | 2015年 10月 26日 星期一 07:58 BJT

更新版 1-加股业绩：汤森路透第三季营收下滑并弱于预估，但获利超预期

除了欧洲、中东暨非洲地区外，该部门在所有地区净销售为正值，且为连续第六季见到正的净销售。

第三季净利为2.93亿美元，每股盈余0.36美元，上年同期净利2.5亿美元，每股盈余0.28美元。

经特殊项目调整后，每股获利0.52美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估为每股获利0.49美元。

整体营业利润率较上年同期增加。持续业务营收减少4%至29.8亿美元，但排除汇率因素则为增长1%。分析师预估为30.4亿美元。

该公司重申全年预测不变。(完) (编译 刘秀红/戴素萍 审校 徐文焰/龚芳)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐