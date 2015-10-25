更新版 1-加股业绩：汤森路透第三季营收下滑并弱于预估，但获利超预期

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
除了欧洲、中东暨非洲地区外，该部门在所有地区净销售为正值，且为连续第六季见到正的净销售。
第三季净利为2.93亿美元，每股盈余0.36美元，上年同期净利2.5亿美元，每股盈余0.28美元。
经特殊项目调整后，每股获利0.52美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估为每股获利0.49美元。
整体营业利润率较上年同期增加。持续业务营收减少4%至29.8亿美元，但排除汇率因素则为增长1%。分析师预估为30.4亿美元。
该公司重申全年预测不变。(完) (编译 刘秀红/戴素萍 审校 徐文焰/龚芳)
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