更新版 1-加股业绩：汤森路透第三季营收下滑并弱于预估，但获利超预期

除了欧洲、中东暨非洲地区外，该部门在所有地区净销售为正值，且为连续第六季见到正的净销售。

经特殊项目调整后，每股获利0.52美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估为每股获利0.49美元。

整体营业利润率较上年同期增加。持续业务营收减少4%至29.8亿美元，但排除汇率因素则为增长1%。分析师预估为30.4亿美元。