《中国报摘》--中国证券报10月26日

* 头版头条:

--专家认为，未来五年是中国全面建成小康社会的关键时期，为实现两个翻番的目标，6.5%是这一时期GDP增速的底线。综合多重因素看，“十三五”时期经济保持7%左右的中高速增长潜力较大。

* 其他:

--多数基金表示，经历三季度大幅“去杠杆”和“去泡沫”后，市场流动性环境及投资者风险偏好都处于相对均衡状态，中国股市四季度继续大幅下行概率不大。但考虑到宏观经济仍处于下行通道，大部分行业盈利增长仍面临压力，看好市场的结构性机会。

--中国钢研旗下子公司新冶集团宣布进军国内蓝宝石领域，并决定未来三年内，以新冶集团、国宏华业投资公司为主导投资团队，在国内投资70亿元人民币进军蓝宝石长晶及深加工产业，打造全球最大的蓝宝石晶体生长和深加工基地。

--大商所近日下发通知，将铁矿石提货单交割的申请数量由4万吨或其整数倍调整为1万吨或其整数倍。市场分析认为，此次调整后将使提货单交割制度更贴近现今铁矿石现货市场实际情况、提升其响应成功的几率。