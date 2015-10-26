《焦点》金价上涨吸引交易员增持期权多头，但也不乏泼冷水者

路透纽约10月23日 - 鉴于金价有望录得年内第二佳月度表现，期权市场交易员押注金价涨势仍后劲十足。

现货金 在7月触及五年最低每盎司1,077美元后，至今已上涨约8%，上周突破200日移动均线，为5月以来的首次。

市场观察者认为，金价之所以强力上涨，要归因于近期市场动荡，以及围绕期待已久的美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息时间的不确定性。

交易员纷纷增持对SPDR黄金基金 的看涨期权合约。自8月初以来，该基金已吸引大约9.5亿美元资金流入。