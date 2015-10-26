《焦点》金价上涨吸引交易员增持期权多头，但也不乏泼冷水者

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约10月23日 - 鉴于金价有望录得年内第二佳月度表现，期权市场交易员押注金价涨势仍后劲十足。
现货金 在7月触及五年最低每盎司1,077美元后，至今已上涨约8%，上周突破200日移动均线，为5月以来的首次。
市场观察者认为，金价之所以强力上涨，要归因于近期市场动荡，以及围绕期待已久的美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息时间的不确定性。
交易员纷纷增持对SPDR黄金基金 的看涨期权合约。自8月初以来，该基金已吸引大约9.5亿美元资金流入。
看涨期权的需求大过看跌需求。目前看涨与看跌期权比例约2.3:1，明显高于今年1月份，当时的比例为1.6:1。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。