更正-《全球汇市》美元在两个半月高位附近徘徊，此前中国放松政策

(更正：因英文原文有误，内文第二段“第四次”应改为“第五次”)

* 美元受到支撑，此前中国降息提振风险偏好

* 美元兑日圆触及两个月高位，欧元跌至两个半月低位

路透东京10月26日 - 美元指数周一在两个半月高位附近徘徊，此前中国在周末放松货币政策，改善投资者风险偏好，推动美债收益率(殖利率)上涨。

中国实施今年第五次降息后，上周五全球股市大涨。上周四欧洲央行暗示准备扩大刺激计划规模。

美元指数 守在周五所及8月12日以来高位97.201附近。

美元兑日圆 周一早盘触及两个月高位121.60，欧元兑美元 在8月11日以来低位1.0989附近挣扎。

美国指标10年期公债收益率(殖利率) 周五上升近6个基点，因股市走高削弱避险需求，为美元提供广泛支撑。

“价格走势突显出主要央行政策路径出现分化，这对我们看涨美元至关重要。主要央行政策路径出现分化不仅受美联储升息时机影响，还受其它央行现在及未来将采取什么举措推动，”Brown Brothers Harriman全球外汇策略主管Marc Chandler称。

“这种分歧还未达到顶峰，而且至少在明年还不会达到。”

美联储周三开始举行政策会议，新西兰央行周四开会，日本央行周五举行会议。

日本央行备受关注，因一系列日本数据表现不佳，引燃外界预期该央行进一步放松货币政策。

澳元走势受抑，周五原油价格下跌打压大宗商品货币。澳元兑美元 几无变动，报0.7221美元，周五下跌1%。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1023 1.1014 0.08 -8.88 1.2097

美元/日圆 121.18 121.45 -0.22 1.44 119.68

欧元/日圆 133.58 133.64 -0.04 -8.02 144.78

美元/瑞郎 0.9783 0.9786 -0.03 -1.59 0.9941

英镑/美元 1.5315 1.5313 0.01 -1.66 1.5573

美元/加元 1.3173 1.3161 0.09 13.38 1.1618

澳元/美元 0.7218 0.7212 0.08 -11.63 0.8168

新西兰元/美元 0.6747 0.6746 0.01 -13.47 0.7797

澳元/日圆 87.470 87.650 -0.21 -10.50 97.750

新西兰元/日圆 81.760 81.610 0.18 -12.56 93.310

英镑/日圆 185.59 186.02 -0.23 -0.13 186.38

澳元/新西兰元 1.0693 1.0716 -0.21 2.14 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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