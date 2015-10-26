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亚洲 | 2015年 10月 26日 星期一 08:20 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--10月26日-11月2日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。
    
 日期     时间    国家     规模      发行细节
 10/26    1350    法国               标售国库券(BTF)
                                     
 10/27            日本               标售40年期公债
 10/27            意大利             标售零息/BTP债券
 10/28            德国     30亿欧元  标售10年期联邦债券
 10/28            美国               发售两年期浮动利率债券
 10/28            意大利             标售国库券
 10/28            美国               发售五年期公债
 10/29            美国               发售七年期公债
 10/29            意大利             标售中长期债券
 10/29            日本               标售三个月期贴现国库券
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 张若琪 审校 王兴亚)

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