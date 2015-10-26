重温稿-中国央行：经济金融周期性因素决定了以双降为主要手段的逆周期调控--官员

路透上海10月24日 - 中国央行周五晚宣布年内再次降息降准之后，央行研究局局长陆磊表示，此次降息针对周期性因素，重在治标；普遍和定向降准针对周期和结构性因素，标本兼顾。经济金融周期性因素决定了以降息、降准为主要手段的逆周期宏观调控；经济运行的结构性矛盾决定了定向降准政策的持续优化。

陆磊对路透并表示，放开存款利率上限重在全面优化金融资源配置方式，触及了中国金融体制的根本环节。全面提升金融资源配置效率的根本性要求，决定了以放开存款利率上限为里程碑标志的利率市场化改革进入宏微观联动的新时期。

对于此次双降的原因，他指出，从货币调控视角看，经济增长、物价走势、国民就业和国际收支是宏观调控方向、力度和工具使用的决定性因素。从金融支持实体经济视角看，金融部门流动性和利率是中央银行巩固前期政策效果，继续实行降息、降准政策的主要推动力。

“把握时机降息降准有助于进一步巩固并增强金融服务实体的能力，切实降低各类经济主体融资成本。”他称。

对于利率市场化，陆磊认为，取消存款利率浮动上限是微观意义上优化金融资源配置的必要条件，是宏观意义上中央银行调控方式、工具和参照系改革的新起点。此外，取消存款利率浮动上限以及后续利率市场化改革在金融稳定意义上已经具备了重要前置条件。

中国央行周五晚间宣布，下调基准利率0.25个百分点，同时下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。并称要抓紧完善利率的市场化形成和调控机制。这是继8月25日之后央行又一次双降。同时并放开存款利率上限。市场人士认为，中国政策宽松仍在途中，未来降息、降准等政策仍可期。 （完）