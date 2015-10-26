中国金融：存贷款利率将更多追随银行间市场，后者成央行调控主场--专家

路透上海10月26日 - 驻国际货币基金组织（IMF）中国执行董事、前央行金融研究所所长金中夏认为，今后中国存贷款利率可能更多地跟着银行间市场走，那里将成为央行调控市场利率的主场。央行将通过公开市场操作直接作用于回购利率，然后通过Shibor和国债收益率曲线间接传导到其他市场利率。

上海证券报周一并引述他表示，放开存款利率上限，意味着利率市场化基本完成，但“基本”二字也很重要，因为还保留著名义上的存贷款基准利率。

中国央行上周五晚间宣布下调存贷款基准利率及降低存款准备金率。央行并表示，对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限，并抓紧完善利率的市场化形成和调控机制，这标志着中国利率管制基本放开。 尽管利率管制已经解除，但在市场供求决定的利率形成机制完全建立前，一段时期内央行将继续公布存贷款的基准利率，金融机构的利率定价仍将以此为重要参考。不过，金中夏认为，如果基准利率今后也随市场情况更灵活地调整，也可以是完全市场化的。

利率市场化后的利率传导，其特点是短期的无风险货币市场利率将会是政策（锚）利率，央行设定政策（锚）利率，进而影响债券市场和信贷市场。但在目前的市场上，回购利率、Shibor、国债收益率等基准利率并存，最后形成一个最权威的类似于美国的联邦基金利率尚待时日。