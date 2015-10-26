《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月26日

*工商时报：

--金管会主委曾铭宗指出，大环境趋稳，台股最坏的情况已经过去，近期更明显看到外资回流台股。本月至22日止，外资累计净汇入回到1,945亿美元，等于单月外资净汇入约12亿美元（约384亿台币）。

--期货交易税征收率减半措施，即将在今年底落日，财、金两部会已启动成效检讨，财政部也松口，减税期间的市场动能若达到评估目标，不排除继续维持10万分之2的优惠税率，以提振资本市场。

--金管会正研议开放产险公司推出三年期健康险及伤害险，最快11月底前宣布开放，未来将视经营情况再逐步延长保单年期或扩展到其他险别，这也是产险业近15年来，再度推出逾一年以上的保单，第一年估计可增加30-50亿台币的保费。

*经济日报：

--财政部、主计总处今日向立法院报告举债状况，在增税、减支发威下，105年度中央政府举债金额占国内生产毛额（GDP）比重将降至35%，连续第四年下降，剩余举债空间扩张至1兆台币，财部评估，至少够用四年半。

--国际私募股权基金来台大松绑。财经部会近期公布侨外资金来台投资重要产业八大审查标准，金管会同意删除〞资本弱化〞等外界称为〞国巨条款〞的争议条文；未来国际私募基金在台成立专为收购股权的并购公司，也可有条件认定实质经营，准许摊提商誉。

--台北101周三将召开董事会，讨论黑石集团（Blackstone Group）拟收购顶新集团101持股做实地查核（D.D.）案，全球最大私募基金黑石集团 一旦顺利来台投资，将为急冻的台湾商办市场注入强心针。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。