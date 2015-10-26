《香港报摘》--经济日报10月26日

**头版头条**

--五中全会（中共第十八届中央委员会第五次全体会议）正式开锣，「十三五」规划（2016至2020年）势成讨论焦点，投资界相信经济转型将是未来五年的核心，各种改革方案料成大市新推动力，科网、环保等新经济概念股可望受惠。

**其他**

--新界二手楼价跌势未止，沙田第一城于过去周末连录三宗平价成交，其中低层两房户以371.8万港元沽出，重回本年初时水平。区内代理指，料买家还价幅度会更深，料明年农历新年前，两房价有机会低见350万港元。

--深港通年内开通无望，仍有基金公司抢攻中小股ETF市场。华夏基金今推出首家追踪中小型港股指数ETF─华夏恒生小型股 ，期望吸引部署深港通或偏好波幅大的投资者。

--中广核美亚 建议建立采纳购股权计划的激励机制，有关计划仍须股东投票通过。

--永明金融的强积金（MPF）虽然两次收购落败，及作为增长引擎的行政管理业务或连失两大客，但仍力争明年MPF的生意额保持双位数增长。（完）

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