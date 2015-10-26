《香港报摘》--经济日报10月26日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**头版头条**
--五中全会（中共第十八届中央委员会第五次全体会议）正式开锣，「十三五」规划（2016至2020年）势成讨论焦点，投资界相信经济转型将是未来五年的核心，各种改革方案料成大市新推动力，科网、环保等新经济概念股可望受惠。
**其他**
--新界二手楼价跌势未止，沙田第一城于过去周末连录三宗平价成交，其中低层两房户以371.8万港元沽出，重回本年初时水平。区内代理指，料买家还价幅度会更深，料明年农历新年前，两房价有机会低见350万港元。
--深港通年内开通无望，仍有基金公司抢攻中小股ETF市场。华夏基金今推出首家追踪中小型港股指数ETF─华夏恒生小型股 ，期望吸引部署深港通或偏好波幅大的投资者。
--中广核美亚 建议建立采纳购股权计划的激励机制，有关计划仍须股东投票通过。
--永明金融的强积金（MPF）虽然两次收购落败，及作为增长引擎的行政管理业务或连失两大客，但仍力争明年MPF的生意额保持双位数增长。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”