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亚洲 | 2015年 10月 26日 星期一 08:45 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--10月26日-10月30日

(除特别说明外，均为GMT时间)

10月26日(一)

耶路撒冷--以色列央行公布利率决议(1430)。

韩国--韩国企划财政部长官崔炅焕面向国会议员发表讲话。

10月27日(二)

墨西哥城--欧洲央行执委科尔出席墨西哥Instituto Tecnologico Autonomo de Mexico(ITAM)学院的活动(2200)。

10月28日(三)

赫尔辛基--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚与OECD副秘书长发表讲话。

首尔--韩国金融研究院(Korea Institute of Finance)就2016年预测举行讨论会(0430)。

安卡拉--土耳其央行发布季度通胀报告(0800)。

安卡拉--土耳其央行公布10月政策会议记录(1200)。

10月29日(四)

伦敦--英国财政大臣奥斯本会见巴西财长莱维，此为英国-巴西经济和金融对话的一部分。

墨西哥城--墨西哥央行公布利率决定(1900)。

10月30日(五)

莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决定(1100)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程 (编译 刘秀红；审校　戴素萍)

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