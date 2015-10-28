台湾数据：9月景气对策信号连四个月为代表低迷的蓝灯--国发会

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北10月28日 - 台湾国家发展委员会周二稍晚称，9月景气对策信号连续第四个月为代表景气低迷的蓝灯，综合判断分数仍为14分。
展望未来，欧美年底采购旺季有助于出口改善，惟环球透视机构(Global Insight)预测第四季全球经济成长率仅与第三季相当，加上电子产品库存去化缓慢等因素，对出口影响仍须留意。
民间投资方面，国发会认为，半导体业者为维持制程领先，高阶产能投资应能延续，但企业对未来景气看法偏保守，难免影响投资力道；民间消费虽有零售通路周年庆、新车改款上市等因素激励，但景气复苏缓慢影响民众消费信心，可能降低后续购买意愿。整体而言，未来景气虽存不确定因素，惟仍可望逐渐改善。(完)
参考相关细节，可点选国发会网站(www.ndc.gov.tw/) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”