台湾数据：9月景气对策信号连四个月为代表低迷的蓝灯--国发会

路透台北10月28日 - 台湾国家发展委员会周二稍晚称，9月景气对策信号连续第四个月为代表景气低迷的蓝灯，综合判断分数仍为14分。

展望未来，欧美年底采购旺季有助于出口改善，惟环球透视机构(Global Insight)预测第四季全球经济成长率仅与第三季相当，加上电子产品库存去化缓慢等因素，对出口影响仍须留意。

民间投资方面，国发会认为，半导体业者为维持制程领先，高阶产能投资应能延续，但企业对未来景气看法偏保守，难免影响投资力道；民间消费虽有零售通路周年庆、新车改款上市等因素激励，但景气复苏缓慢影响民众消费信心，可能降低后续购买意愿。整体而言，未来景气虽存不确定因素，惟仍可望逐渐改善。(完)