《中国报摘》--其他报纸重要消息10月26日

**上海证券报**

--中国保监会保险资金运用监管部主任曾于瑾表示，保险资金将成为养老健康产业的重要推动力。下一步，保监会将制定相关政策，进一步推动保险资金投资养老健康产业，推动保险产品与养老健康产业更好地对接，支持养老健康产业发展。

--驻IMF中国执行董事、前中国央行金融研究所所长金中夏表示，今后存贷款利率可能将更多地跟着银行间市场走，那里将成为央行调控市场利率的主场。央行通过公开市场操作直接作用于回购利率，然后通过Shibor和国债收益率曲线间接传导到其他市场利率。

**证券时报**

--截止三季度末，基金公司专户和子公司业务规模合计首次突破10万亿元人民币。天弘基金、工银瑞信和民生加银列资管总规模前三名。

**金融时报**

--上海建工 与建行 上海分行日前联合发起设立上海建工--建设银行产业基金，基金规模100亿元。(完）