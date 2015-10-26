《中国报摘》--其他报纸重要消息10月26日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**上海证券报**
--中国保监会保险资金运用监管部主任曾于瑾表示，保险资金将成为养老健康产业的重要推动力。下一步，保监会将制定相关政策，进一步推动保险资金投资养老健康产业，推动保险产品与养老健康产业更好地对接，支持养老健康产业发展。
--驻IMF中国执行董事、前中国央行金融研究所所长金中夏表示，今后存贷款利率可能将更多地跟着银行间市场走，那里将成为央行调控市场利率的主场。央行通过公开市场操作直接作用于回购利率，然后通过Shibor和国债收益率曲线间接传导到其他市场利率。
**证券时报**
--截止三季度末，基金公司专户和子公司业务规模合计首次突破10万亿元人民币。天弘基金、工银瑞信和民生加银列资管总规模前三名。
**金融时报**
--上海建工 与建行 上海分行日前联合发起设立上海建工--建设银行产业基金，基金规模100亿元。(完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”