《香港报摘》--信报10月26日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**头版头条**
--本港自9月以来已有相等于逾1,300亿港元的资金流入，金融管理局总裁陈德霖表示，近期流入的资金主要是人民币拆仓活动持续，未见有大规模购买资产的趋势。至于美国实际加息时间难作估计，但重申美国利率正常化将会展开。
**其他**
--金融管理局早前委托由三名具管治经验的人士组成的小组，研究如何让银行独立非执行董事更能发挥其功能，促进银行实施更好、更有效的管治。
--金管局总裁陈德霖指出，第三季投资市场波涛汹涌，不少投资基金都受到冲击，外汇基金季内投资表现亦不理想，意味外汇基金季内或亏损。
--永利澳门 将旗下部分高端中场范围改成贵宾厅范围，变相成为吸烟区，惹来部分员工不满。昨日约100名永利员工分批发起罢工。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”