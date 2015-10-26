《香港报摘》--信报10月26日

**头版头条**

--本港自9月以来已有相等于逾1,300亿港元的资金流入，金融管理局总裁陈德霖表示，近期流入的资金主要是人民币拆仓活动持续，未见有大规模购买资产的趋势。至于美国实际加息时间难作估计，但重申美国利率正常化将会展开。

**其他**

--金融管理局早前委托由三名具管治经验的人士组成的小组，研究如何让银行独立非执行董事更能发挥其功能，促进银行实施更好、更有效的管治。

--金管局总裁陈德霖指出，第三季投资市场波涛汹涌，不少投资基金都受到冲击，外汇基金季内投资表现亦不理想，意味外汇基金季内或亏损。

--永利澳门 将旗下部分高端中场范围改成贵宾厅范围，变相成为吸烟区，惹来部分员工不满。昨日约100名永利员工分批发起罢工。（完）

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