全球金市：金价走势挣扎，受美元走强及美联储升息担忧拖累

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
但金价旋即回吐升幅，跌至1,158.77，为10月13日以来最低，因美联储和其他主要央行货币政策分歧，推动美元升至两个半月高位。
美联储接近进行近10年来的首次升息，不过确切时间仍未明。
投资者最初押注美联储将因全球经济脆弱而被迫推迟升息，但买盘迅速消退，因认为中国刺激举措及美国乐观数据将使得美国今年更有可能升息。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五时持金量减少0.26%至695.54吨。
商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，10月20日止当周对冲基金和基金经理人增持期金和期银多头仓位。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”