全球金市：金价走势挣扎，受美元走强及美联储升息担忧拖累

但金价旋即回吐升幅，跌至1,158.77，为10月13日以来最低，因美联储和其他主要央行货币政策分歧，推动美元升至两个半月高位。

投资者最初押注美联储将因全球经济脆弱而被迫推迟升息，但买盘迅速消退，因认为中国刺激举措及美国乐观数据将使得美国今年更有可能升息。