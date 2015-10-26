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亚洲 | 2015年 10月 26日 星期一 08:59 BJT

全球金市：金价走势挣扎，受美元走强及美联储升息担忧拖累

但金价旋即回吐升幅，跌至1,158.77，为10月13日以来最低，因美联储和其他主要央行货币政策分歧，推动美元升至两个半月高位。

美联储接近进行近10年来的首次升息，不过确切时间仍未明。

投资者最初押注美联储将因全球经济脆弱而被迫推迟升息，但买盘迅速消退，因认为中国刺激举措及美国乐观数据将使得美国今年更有可能升息。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五时持金量减少0.26%至695.54吨。

商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，10月20日止当周对冲基金和基金经理人增持期金和期银多头仓位。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/戴素萍 审校 孙茉莉/王丽鑫)

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