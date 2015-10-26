更正-国际油市：油价小幅下跌，需求迟滞的情况料将持续到年底

(更正：因译文有误，内文第五段改为“第四季全球石油需求将大幅下滑80万桶/日”，非“第四季全球石油需求将大幅下滑，至每日80万桶”)

路透新加坡10月26日 - 原油价格周一亚洲时段盘初小幅下滑，因需求前景疲弱表明供应过剩情况将再持续好几个月，且投机客削减其看涨油价的押注。

0035GMT，近月美国原油期货 报每桶44.58美元，较上日收位下跌0.02美元，较10月高点下跌12.5%。

布兰特原油 跌0.04美元，报在每桶47.95美元，几乎比10月高点低了将近11.5%。

澳新银行称，预期今年余下时间油价将维持在低位，投机客亦削减看多仓位。

就需求面来看，研究公司Energy Aspects在季度展望中称，预期今年第四季全球石油需求将大幅下滑80万桶/日，这将是五个季度来最低增速。

Energy Aspects称，库存增加，以及预计欧洲和北美暖冬可能导致炼厂减少产出，引申开来，炼厂使用的原油量将降低，并补充道全球油市距供需平衡仍有段距离。(完)

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