更正-国际油市：油价小幅下跌，需求迟滞的情况料将持续到年底

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(更正：因译文有误，内文第五段改为“第四季全球石油需求将大幅下滑80万桶/日”，非“第四季全球石油需求将大幅下滑，至每日80万桶”)
路透新加坡10月26日 - 原油价格周一亚洲时段盘初小幅下滑，因需求前景疲弱表明供应过剩情况将再持续好几个月，且投机客削减其看涨油价的押注。
0035GMT，近月美国原油期货 报每桶44.58美元，较上日收位下跌0.02美元，较10月高点下跌12.5%。
布兰特原油 跌0.04美元，报在每桶47.95美元，几乎比10月高点低了将近11.5%。
澳新银行称，预期今年余下时间油价将维持在低位，投机客亦削减看多仓位。
就需求面来看，研究公司Energy Aspects在季度展望中称，预期今年第四季全球石油需求将大幅下滑80万桶/日，这将是五个季度来最低增速。
Energy Aspects称，库存增加，以及预计欧洲和北美暖冬可能导致炼厂减少产出，引申开来，炼厂使用的原油量将降低，并补充道全球油市距供需平衡仍有段距离。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪/孙茉莉; 审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”