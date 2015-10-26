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亚洲 | 2015年 10月 26日 星期一 09:06 BJT

台湾央行：开放申购14、28、91和182四种天期存单，金额不限

路透台北10月26日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购14、28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行存单到期总额为293.5亿台币。

今日央行存单各天期发行利率如下：14天期为0.38%；28天期为0.80%；91天期为0.86%；182天期则为0.98%。

央行上日共发行617.5亿台币存单。

拆款中心资料 显示，上周五超额准备为311亿台币，至周日累积超额准备为6,135亿台币、 加计前期1%的超额准备7,866亿台币。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)

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