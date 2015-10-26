中国基金：三季度基金资管规模小增至32.69万亿，天弘续占公募规模鳌头

路透上海10月26日 - 中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至9月末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约32.69万亿元人民币，较二季末小增不足一成；公募基金规模方面，天弘基金以6,446亿元继续领占鳌头。

与二季末相比，三季度公募基金规模略有缩水，而私募基金资产管理和基金管理公司及其子公司专户业务规模等增加稍明显。

另外，尽管天弘基金9月末以6,446亿元续坐公募规模首位，但较6月末的6,685亿元出现缩水；华夏基金继续排名第二，三季末规模为5,490亿元，较6月末增加逾1,400亿元；工银瑞信本次以3,912亿元的规模，取代易方达成为第三名。